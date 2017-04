Jovem é sequestrada por irmã de ex-namorado

Uma jovem de 23 anos foi agredida e sequestrada por um homem de 22, uma mulher de 20 e uma adolescente de 15 anos nessa sexta-feira, 21.

A Polícia Militar resgatou a vítima após, durante patrulhamento na Avenida Brasil, perceber que um Cross Fox transitava de maneira suspeita na margem direita da via. As viaturas tentaram parar o carro, mas o condutor fugiu em um primeiro momento. Realizado o cerco e bloqueio, os policiais encontraram o veículo próximo a um posto de combustível, na altura do número 2.983. No entanto, o jovem, que dirigia o carro, fugiu, abandonando as duas suspeitas e a vítima no local.

De acordo com informações da PM, a jovem sequestrada relatou que a mulher de 20 anos é irmã de seu ex-namorado, que está preso no Ceresp e que ela teria a abordado em casa, junto aos outros dois suspeitos, agredindo-a fisicamente e colocando-a a força no veículo, sob ameaça de morte.

Ainda segundo a jovem, durante toda a ação, o suspeito tinha um revólver calibre 22 em mãos, enquanto a ex-cunhada a feria com um objeto pontiagudo. Na fuga, o jovem chegou a desfazer-se da arma.

A PM localizou o jovem em fuga e os três confirmaram a autoria do crime. Em consulta ao sistema, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto contra o homem. Ele foi preso em flagrante, junto à jovem de 20 anos. A adolescente foi apreendida.

O veículo foi removido ao Pátio Itajuru e o revólver foi apreendido e encaminhado à delegacia.