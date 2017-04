Lei permite que entrada seja convertida em consumação

Foi sancionada nessa sexta-feira, 21, pelo prefeito Bruno Siqueira, a Lei Municipal Nº 13.505/17, que determina como deve ser feita a cobrança do consumo em estabelecimentos comerciais. A norma altera dois artigos da lei sancionada em setembro de 2016, de autoria do vereador José Márcio (PV), que versa sobre a prática de conversão de ingresso para entrada em bares e casas noturnas em consumação. A partir de agora, os estabelecimentos podem fazer a permuta do valor de entrada em despesas do cliente.

A regra também permite cobrança para entrada em bares da cidade, que, no entanto, estão proibidos de cobrar gastos mínimos nos estabelecimentos. De acordo com o texto, "As práticas promocionais, tais como a conversão do valor de entrada em consumação, ou quaisquer outros benefícios ou promoções congêneres, não se configuram como consumação mínima e não ficam proibidas".