Adolescente é alvejado por 15 tiros no Santa Cruz

Um homem de 33 anos morreu e um adolescente de 13 ficou gravemente ferido, após serem vítimas de disparos de arma de fogo no bairro Santa Cruz, zona Norte, na noite dessa quinta-feira, 20.

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes receberam denúncias de que na Rua Maria da Conceição Marinho haviam ocorrido diversos disparos. Ao chegarem ao local, os militares se depararam com rastros de sangue que começavam na via e levavam até a residência de número 395. Entrando no imóvel, os policiais encontraram o homem de 33 anos, atingido por quatro perfurações, sem vida e acionaram o Samu, que constatou o óbito.

No local, os militares foram informados de que um adolescente de 13 anos também havia sido atingido por 15 disparos e levado à UPA Norte, pela irmã. Na unidade, a vítima foi encaminhada ao HPS, onde passou por cirurgia, permanecendo internado.

Uma equipe da Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia no local do crime, que será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios. Nenhum suspeito foi localizado.