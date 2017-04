PRF identifica homem procurado por homicídio durante fiscalização

Durante as ações de fiscalização que integram a Operação Tiradentes, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificaram um homem de 31 anos, procurado pela justiça desde 2014, pelo crime de homicídio.

De acordo com informações da PRF, o suspeito conduzia uma moto, no sentido Juiz de Fora - Belo Horizonte, quando foi abordado em uma blitz no km799 da BR-040, aproximadamente às 11h30 dessa sexta-feira, 21.

Realizando o procedimento de verificação de praxe no sistema Sinesp Cidadão, os policiais constataram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto em desfavor do homem, que foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Juiz de Fora, onde foi confirmado que ele responde a um processo por homicídio na Comarca de Belo Horizonte. A PC também confirmou que o mandado de prisão datava de 26 de junho de 2014. No entanto, ainda não há informações sobre quando o crime foi cometido.

A ocorrência foi entregue à responsabilidade da PC.