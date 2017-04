Frentista é agredido com coronhada em assalto a posto

Um posto de combustível localizado na Avenida Deusdedith Salgado, no bairro Salvaterra, zona Sul, foi assaltado na noite dessa quinta-feira, 20.

De acordo com os relatos dos frentistas que trabalhavam no local, de 24, 25 e 26 anos, um homem, que estaria armado, os abordou, anunciando o roubo. O homem levou R$1.300 em dinheiro do caixa e, ao sair, deu uma coronhada na cabeça de um dos funcionários, que precisou ser encaminhado ao HPS.

Ainda conforme as vítimas, o homem era aguardado em um Fiat Uno, que esteve no local durante a ação, em cobertura ao assaltante.