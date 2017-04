Motoristas de ônibus e cobradores ainda discutem adesão à greve

O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário (Sinttro) esclareceu que a categoria ainda não votou pela paralisação do próximo dia 28, em apoio à greve geral contra as reformas Trabalhista e da Previdência Social.

De acordo com o presidente do Sindicato, Vagner Evangelista Corrêa, a adesão não é descartada, mas a classe ainda se reunirá para definir se integrará o movimento. "A possibilidade de paralisação está em pauta no Sindicato. Nos reuniremos nos próximos dias, em assembleia, para definir se participaremos da greve", esclareceu Corrêa, que ressalta que os trabalhadores manifestam total apoio ao movimento e às reivindicações contra as reformas.

A greve acontece em âmbito nacional. Na data, em Juiz de Fora, os manifestantes se reúnem a partir das 9h, na Praça da Estação.