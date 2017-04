Garota de programa é ameaçada de morte por cliente

Uma jovem de 21 anos, garota de programa, foi ameaçada de morte e estuprada por um homem na noite dessa quinta-feira, 20, no bairro Miguel Marinho, zona Norte.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima compareceu ao Posto Policial do bairro Benfica, onde denunciou que um cliente teria forçado que ela praticasse relações sexuais com ele, a ameaçando de morte com uma faca. A jovem relatou que teria combinado um programa com o suspeito por R$30, que não incluía conjunção carnal. Após o crime, o autor expulsou a vítima de dentro do carro em que estava e fugiu, em seguida.

Encaminhada ao HPS para os exames de praxe, ela foi medicada, após os médicos diagnosticarem que ela teria sofrido lesões na região do ânus. A vítima foi liberada em seguida.