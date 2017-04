Professores e bancários aderem à greve geral contra a reforma da Previdência

Professores da rede particular de ensino de Juiz de Fora se reuniram em assembleia nessa quinta-feira, 20, e aprovaram a adesão da categoria a greve geral da próxima sexta-feira, 28. A reunião foi organizada pelo Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro- JF). “Foi aprovado com unanimidade à adesão à greve geral. Toda rede privada estará em greve”, disse a coordenadora do Sinpro-JF, Aparecida Oliveira.

Duas assembleias foram marcadas, uma para as 10h e a outra às 20h30, para que toda a categoria pudesse comparecer e participar das discussões. Os professores ainda discursaram contra a Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista, propostas pelo governo Temer.

CATEGORIAS QUE JÁ ADERIRAM

Professores estaduais, municipais e federais, bancários, técnico-administrativos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e do Instituto Federal (IF-Sudeste) já confirmaram paralisação. Os rodoviários discutem a adesão ao movimento. Uma manifestação contra a Reforma da Previdência, as terceirizações, e a Reforma Trabalhista está marcada para o dia 28 de abril em todo o país. Em Juiz de Fora o ato ocorrerá às 9h na Praça da Estação, Centro.