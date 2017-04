UNINTER se destaca com método de ensino à distancia

O Centro Universitário Internacional (UNINTER), criado em 2012, a partir da fusão da Faculdade Internacional de Curitiba (FACINTER) e a Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC), agora conta também com um Pólo em Juiz de Fora. Localizada na Rua Halfeld, no Centro da cidade a faculdade oferece 42 cursos de graduação e 96 cursos de pós-graduação presenciais e a distância, divididos entre a área esportiva, educacional, engenharia e meio ambiente, gestão empresarial, gestão pública, humanidades, jurídica e área da saúde. Todos esses cursos têm valores a partir de R$168.

A instituição trabalha com o módulo a distância (EAD), método reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), que proporciona ao aluno acessar o conteúdo online e aulas 24 horas por dia sem sair de casa, podendo organizar o seu tempo e realizar suas demais atividades, sem perder o conteúdo.

A gestora do Pólo UNINTER de Juiz de Fora, Maria Dornellas, explica a importância nos dias atuais que o EAD tem proporcionado na vida dos estudantes e no mercado de trabalho. “O paradigma com relação ao EAD foi quebrado, é já é uma realidade no Brasil, pois, tem o custo menor e a capacidade do aluno fazer o seu próprio tempo. Hoje alguns cursos possuem menor duração, como os tecnólogos que são apenas dois anos, isso têm facilitado muito para quem pretende tirar um diploma e tem que se dividir com o trabalho também”, ressalta Maria.

Ela também comenta sobre o pensamento que algumas pessoas têm em relação ao diploma do EAD ser diferente do presencial. “O profissional que fizer a faculdade EAD já tem seu espaço e estão sendo mais valorizados no mercado de trabalho, pois as empresas compreendem que quem fez a faculdade à distância, é um profissional mais esforçado, empenhado e com mais disciplina, além disso, no diploma não consta se a pessoa fez uma faculdade presencial ou a distancia” explica.

De acordo com as informações da responsável, a faculdade tem recebido um grande número de estudantes todos os dias. “Nossa instituição é focada na qualidade e no apoio aos estudantes, temos tutores e coordenadores empenhados em ensinar como funciona o método EAD de estudo, para que eles se sintam acolhidos e bem informados” explica.

Atualmente na cidade a faculdade possui sete lojas e pretende criar uma sede futuramente na zona Norte. “A faculdade é focada na qualidade de ensino, e pretendemos abrir uma unidade na zona Norte, para isso temos buscado empresas que nos ajudem com esse projeto” explica Maria.

A faculdade está localizada na Rua Halfeld, 619, dentro da Galeria Constança Valadares, Centro. Para dúvidas e orientações o telefone da instituição é (32) 3212-0390.