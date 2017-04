Acidente na BR-040 interdita trânsito de Barbacena a Juiz de Fora

Uma carreta, carregada com vigas de aço, tombou na tarde dessa quinta-feira, 20, no km 710 da BR-040 que liga Juiz de Fora a Barbacena.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista conduzia o veículo no sentido Barbacena-Juiz de Fora e, após tombar, a pista ficou totalmente interditada. O condutor foi encaminhado para o Hospital Regional de Barbacena com ferimentos leves.

No momento, a PRF e funcionários da concessionária Via 040, que administra o trecho, trabalham para esquematizar um desvio de veículos pela contramão. Segundo a PRF, já são registrados 2 km de retenção do trânsito.