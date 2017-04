Polícia Civil prende três homens por assassinatos no Olavo Costa

A Polícia Civil de Juiz de Fora por meio da Delegacia de Homicídios apresentou três suspeitos de assassinatos no bairro Vila Olavo Costa, zona Sudeste, na manhã dessa quinta-feira, 20.



Segundo informações do delegado titular, Rodrigo Rolli, os suspeitos, 22 e 21 anos, são investigados pelas mortes de um homem, de 25 anos, no dia 14 de abril de 2016, e de um adolescente de 15 anos, no dia 19 de fevereiro de 2016. “Esse grupo está envolvido em vários homicídios consumados e tentados desde 2015 até o ano de 2017”, disse o delegado. Os crimes foram motivados pelo tráfico de drogas.



A investigação apontou que a rivalidade entre os grupos, que disputam o ponto de venda de drogas no bairro Vila Olavo Costa, causou além dos homicídios, a tentativa de assassinato de outros dois homens e a morte de dois jovens, de 20 e 21 anos, que foram amarrados e executados no bairro.

NOVE DISPAROS

O delegado ainda informou sobre o caso da mulher de 39 anos assassinada no bairro Bom Jardim, zona Leste, no dia 8 de abril. A vítima foi alvejada por nove disparos de arma de fogo.



De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), levantadas durante a apuração do caso, a mulher seria companheira de um traficante do bairro Vila Olavo Costa e que o homicídio teria sido encomendado por um rival do homem, que também tem envolvimento com o tráfico de drogas no bairro. Antes do assassinato, a vítima teve a casa incendiada e objetos furtados.



Segundo Rolli, familiares da vítima têm ligação com a venda de drogas e dois dos suspeitos presos teriam participado do assassinato da mulher.