PM realiza mega operação para prevenir e inibir crimes em cidades mineiras

Durante o feriado que acontece nessa sexta-feira, 21, a Polícia Militar (PM) realizará em todos os estados do país a “Operação Tiradentes”, coordenada pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (CNCG-PM/CBM) com o objetivo de realizar ações e operações voltadas para manter a ordem pública.

Além de Juiz de Fora, as cidades mineiras de Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Patrocínio, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Sete Lagoas com reforço do policiamento nas cidades que fazem fronteira com outros estados e nos locais de alta incidência criminal. O objetivo da PM é inibir a prática de crimes, como tráfico de drogas e roubo.

De acordo com o assessor de comunicação da 4ª Região Integrada da Polícia Militar, major Marcellus Machado, a PM realiza a operação a fim de contribuir com a segurança de toda a população. “Essa é a primeira grande Operação envolvendo todos os órgãos de segurança pública. Realizaremos mandados de busca e apreensão em toda a cidade”, enfatizou.

A Operação se iniciou nessa quinta-feira, 20, e tem previsão de término na sexta-feira, 21, ao meio dia.