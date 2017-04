Restaurante Universitário terá entrada eletrônica a partir de junho

O sistema de entrada do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) passará a contar com sistema de catracas eletrônicas a partir do dia 5 de junho. A mudança, segundo a coordenação, agilizará o processo de entrada dos usuários, reduzindo o volume de filas durante os horários de pico no espaço.



Com o novo sistema, a entrada só será permitida através da apresentação da carteirinha, que será verificada eletronicamente por um sistema vinculado ao Siga nas catracas. Para aderir, os estudantes e servidores que frequentam o RU contarão com um esquema especial de atendimento, com um cronograma de datas especiais para alunos a partir das iniciais de seus nomes e para servidores, durante uma semana, a partir da próxima segunda-feira, 24, no RU Campus confira:

Para a inclusão no novo sistema, o estudante deverá levar apenas a carteirinha, e não será possível a adesão por terceiros.



A carteirinha será escaneada e, através do chip já instalado, o funcionário terá acesso às informações do estudante/servidor, podendo conferir pelo Siga o status de matrícula e se ainda é ativo. Aqueles que já recebem o auxílio alimentação, por meio do Programa de Assistência Estudantil, não precisam fazer a adesão, já que utilizam esse método de entrada atualmente.



De acordo com a coordenadora do RU, Adriana Abreu de Andrade Souza, o novo sistema irá agilizar a entrada nos restaurantes. “Com a entrada eletrônica, teremos uma fila única que se dividirá nas quatros catracas. Teremos quatro, o que irá tornar a espera menor, principalmente nos horários de pico.” Além disso, segundo a coordenadora, será possível evitar fraudes na entrada, analisar os diferentes perfis de alunos e servidores que utilizam o RU e quais os horários e dias de pico, etc.



No dia 5 de junho, as quatro catracas eletrônicas já estarão funcionando no RU Campus. Ainda não há uma data definida para o RU Centro, mas o novo modelo será implantado em breve. O projeto também prevê a implantação de um sistema de compra de crédito através da própria carteirinha, extinguindo os tickets em papel, o que agilizará, ainda mais, o processo.

DESENVOLVIMENTO PRÓPRIO

O sistema é vantajoso até para a aplicação de conhecimentos dos alunos da área, já que está sendo totalmente desenvolvido por bolsistas e servidores da universidade. “É importante destacar que o sistema foi iniciado do zero e é totalmente voltado para a nossa realidade”, ressalta Felipe Caetano, analista de Tecnologia da Informação (TI) do Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional (CGCO).



O analista conta que a maior vantagem de desenvolver o próprio sistema é poder adaptar a performance do mesmo ao fluxo de atividades da UFJF, com maior facilidade de integrá-lo ao Siga, realizar testes e verificar as atividades com maior controle.

Fonte: Assessoria/UFJF