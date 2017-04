Professores do Sinpro fazem assembleia em apoio a Greve Geral Nacional

Professores da rede particular de ensino de Juiz de Fora se reuniram em assembleia em um hotel no centro da cidade, nessa quinta-feira, 20. A reunião organizada pelo Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro- JF), teve como principal assunto o estímulo a adesão da greve geral nacional, convocada pelas centrais sindicais brasileiras para 28 de abril.

Duas assembleias foram marcadas, uma para as 10h e a outra às 20h30, para que todos os professores pudessem comparecer e participar das discussões.

Os professores ainda discursaram contra a Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista, propostas pelo governo Temer. Cida Oliveira, coordenadora geral do Sinpro-JF afirmou que “o sentido desta assembleia é a aprovação da greve geral, dia 28 de abril, contra as reformas que estão ocorrendo no congresso”.

Uma manifestação com diversos seguimentos da sociedade contra a Reforma da Previdência, as terceirizações, e a Reforma Trabalhista está marcada para o dia 28 de abril em todo o país. Em Juiz de Fora o ato ocorrerá às 9h na Praça da Estação, centro.