Dia do Exército é comemorado com solenidade especial em Juiz de Fora

Em comemoração ao Dia do Exército, celebrado no Brasil no dia 19 de abril, militares, autoridades e personalidades de Juiz de Fora participaram da comemoração realizada na manhã de quarta-feira, 19, no batalhão do 4º Grupo de Artilharia e Campanha Leve (4º GAC), localizado na zona Norte da cidade.

Durante a solenidade, as tropas desfilaram em continência à 4ª Brigada de Infantaria da Montanha. Honras militares foram prestadas e o diploma de colaborador Emérito do Exército foi entregue a várias autoridades, personalidades e militares, que também foram contemplados com as medalhas de Mérito Militar.

Entre as autoridades presentes estavam o prefeito Bruno Siqueira, o comandante do 4º Grupo de Artilharia, Coronel Brum, o Chefe do 4º Departamento da Polícia Civil, delegado Carlos Roberto Silveira, o General de Brigada José Mauro Cuoertino, o comandante da 4ª Brigada de Infantaria de Montanha, Carlos André Alcântara Leite, o juiz Paulo Rossi, entre outros nomes importantes da política e das forças de segurança locais.