Polícias Rodoviárias e Bombeiros realizam Operação Tiradentes no feriado

Para auxiliar na segurança e fluidez do trânsito nas rodovias federais e estaduais, o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias e do Corpo de Bombeiros Militares, montaram uma iniciativa nomeada “Operação Tiradentes” que começa nesta quinta-feira, 20, a partir das 0h, e se estende até o domingo, 23, às 23h59 em todo o Brasil. O objetivo da Operação é intensificar atuações para dar maior segurança para os motoristas e viajantes durante o fim de semana prolongado.



O Corpo de Bombeiros auxiliará a Polícia de 14h do dia 20 até as 10h do dia 22, com ações de prevenção e orientação à população, para promover uma maior segurança. Na região, o Quarto Batalhão de Bombeiros Militar atuará em Juiz de Fora, Ubá, Muriaé, Viçosa e Leopoldina, com 80 militares envolvidos, realizando vistorias em estabelecimentos nas regiões centrais dos municípios.

FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO

Com relação à Polícia Militar Rodoviária (PMR), o comandante do Pelotão de Trânsito Rodoviário, tenente Jader Augusto de Oliveira Silva, ressalta que as equipes pretendem coibir os crimes de trânsito e infrações. “Estaremos atuando com dois radares móveis nas rodovias, e pedimos que as pessoas respeitem os limites de velocidade”, recomenda o tenente.



Ainda de acordo com o militar, uma das maiores infrações que os motoristas tem cometido é com relação ao uso do farol baixo. “Os motoristas têm se esquecido de transitar com os faróis baixos. É importante não se esquecer de acender os faróis quando estiverem tanto nas rodovias estaduais e federais”, destaca Oliveira.



Ele ainda orienta motoristas que pretendem viajar neste final de semana para que peguem a estrada preferencialmente durante o dia, e que tenham paciência durante a ultrapassagem de veículos. “Antes de viajar o motorista deve se atentar a alguns pontos principais como a revisão do veículo, verificando o estado de conservação, o sistema de iluminação e o de sinalização. Orientamos também, que todos os condutores respeitem os limites de velocidade e sinalização, e caso seja necessária a ultrapassagem, aguardem o local apropriado”, finaliza.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também intensificará a fiscalização, contando com agentes reforçando trechos estratégicos nas BRs, e priorizando ações de prevenção para reduzir a violência no trânsito. Para isso, a PRF recebe reforço de pessoal de aproximadamente 950 policiais, 31 radares, 150 bafômetros e o apoio de um helicóptero.