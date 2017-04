Homem atropelado na Rio Branco segue em estado grave

O homem de 35 anos atropelado nessa terça-feira, 18, por um ônibus que faz a linha 123 (bairro Alto Eldorado/SantaRita) na Avenida Rio Branco, permanece internado no HPS em estado grave. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, a vítima está entubada, na sala de urgência do hospital e foi avaliada pelas equipes de neurocirurgia e bucomaxilofacial.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar na terça-feira, o homem sofreu um corte profundo na cabeça e precisou passar por uma cirurgia de emergência após ter sido atingido pelo veículo.

O acidente aconteceu enquanto o homem aguardava o momento de atravessar a pista central da Avenida Rio Branco, na altura do bairro Manoel Honório, zona Leste. O ônibus seguia no sentido Centro/Bairro no momento do atropelamento. Conforme a PM, a vítima já estava na via de trânsito de veículos, desrespeitando a grade de proteção para pedestres, quando foi atingida. O motorista do ônibus informou que buzinou pelo menos três vezes, tentando alertar o homem para que saísse do local, mas não houve tempo de impedir o acidente. A vítima foi atingida pela parte lateral traseira do ônibus. Socorrido pelo Samu, o homem foi encaminhado ao HPS em estado grave. Na primeira avaliação da equipe médica, o homem havia sido diagnosticado com politraumatismo.