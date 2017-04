PM prende homem com maconha no Nova Gemânia

Após denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) encontrou drogas e prendeu um homem de 31 anos, no bairro Nova Germânia, Cidade Alta, nessa terça-feira, 18.

Os policiais fizeram buscas e entraram na residência com a autorização da esposa do autor, no local foi encontrado uma barra prensada de maconha.

O autor tentou se justificar para a Polícia, afirmando que a droga era de um amigo, e que o mesmo lhe pagou R$ 500 para que guardasse o material.

A droga foi apreendida e o autor preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.