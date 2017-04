Jovem é presa ao tentar entregar droga no Ceresp

A Polícia Militar foi acionada após uma jovem, de 23 anos, tentar entregar drogas escondidas para o marido, preso no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), em Juiz de Fora, nessa terça-feira, 18.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes penitenciários descobriram a droga no interior de embalagens de suco, que estavam com o peso maior que o comum. Ao abri-los, foram localizados quatro pacotes contendo cocaína e outros dois com pasta a base de crack.



Os agentes relataram à PM que neste dia 18, ocorreu a entrada de materiais de higiene e produtos comestíveis. Eles também explicaram que é obrigatório que todos os itens sejam identificados em uma lista manuscrita pelo visitante do detento que os traz.

A jovem de 23 anos foi presa em flagrante e encaminhada à presença da autoridade competente.