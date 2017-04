Idoso é assaltado por três homens no Borboleta

Um senhor de 60 anos foi assaltado por três homens no bairro Borboleta, localizado na Zona Oeste, nessa terça-feira, 18.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), duas mulheres teriam solicitado uma corrida do bairro São Mateus até o bairro Borboleta. Já no destino final, enquanto ajudava a retirar as bolsas das passageiras no porta-malas, o senhor foi abordado por três homens, um deles armado com uma machadinha.

Segundo relato, os autores teriam mandado ele se deitar no chão e fizeram ameaças. Em seguida, pegaram um aparelho celular no interior do veículo, além de R$500. A vítima foi orientada quanto às demais providencias. Os assaltantes não foram encontrados.