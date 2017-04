Homem assalta e agride mulher na Zona Norte

Uma jovem de 20 anos foi ameaçada e assaltada por um homem armado, no bairro Benfica, Zona Norte, nessa terça-feira, 18. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o assaltante avisou que estava armado e pediu o celular e o dinheiro da vítima. No entanto, a jovem teria respondido que não estava com o celular e escondeu o aparelho no bolso da calça.

Tendo em vista a reação da mulher, o assaltante partiu para agressão física, empurrando a vítima contra a parede e roubando o celular. Ainda segundo a PM, o suspeito também levou R$2,75, dinheiro que a jovem pagaria a passagem de ônibus.

O autor fugiu sentido bairro Vila Esperança. A Polícia fez buscas na região, mas o autor não foi encontrado.