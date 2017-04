Moradores do Nova Germânia reclamam de buracos e bueiros entupidos

Moradores do Bairro Nova Germânia, na região Cidade Alta, têm enfrentado problemas com buracos e bueiros entupidos. Segundo as reclamações enviadas à equipe do Diário Regional, pela incidência de chuvas, a quantidade de buracos no bairro tem aumentado cada vez mais e os moradores notam uma obstrução de bueiros, que tem causado enchentes em algumas ruas, como as registradas entre o final de dezembro e meados de janeiro quando, inclusive, alguns moradores da região chegaram a perder móveis.

De acordo com a Presidente da Associação de Moradores, Carla Correa Barbosa, os buracos na Rua José de Paula Coutinho têm feito com que os moradores e pessoas que passam pelo local se acidentem. "Nesta rua mora um senhor de 84 anos. Ele já caiu diversas vezes em frente à própria casa, por causa do buraco e tivemos que levá-lo ao hospital imediatamente, devido à idade avançada”, relatou Carla. “Aqui moram crianças, idosos e cadeirantes, e quanto mais chuvas acontecem, maiores os buracos ficam e mais perigosos também para os moradores”, completou a moradora, que ressaltou que, por conta das condições das ruas, os ônibus têm tido dificuldades de acessar alguns pontos no bairro.

RESPOSTA

Em contato com a Secretaria de Obras (SO) da Prefeitura de Juiz de Fora, foi informado que, em relação às bocas de lobo, uma vistoria será realizada nos próximos dias nas duas ruas relatadas para programar a limpeza.

Sobre os buracos nas ruas, a Empav está fazendo o levantamento dos recursos para executar o recapeamento asfáltico dos trechos deteriorados de forma definitiva. O serviço será realizado em breve, tão logo os recursos sejam liberados, segundo informou a SO em nota.