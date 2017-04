Homem é atropelado na Avenida Rio Branco e fica em estado grave

Um homem de 35 anos foi atropelado por um ônibus na Avenida Rio Branco, na altura do bairro Manoel Honório, zona Leste, na tarde dessa terça-feira, 18. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima estava esperando para atravessar, porém, estava na beirada, quando foi atingida pelo veículo. Também segundo a PM, o homem estava sem documentos no momento do acidente, o que dificultou a identificação.



A vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) em estado grave. Os ônibus estão sendo desviados para a pista dos carros e houve pouca retenção do trânsito no momento do acidente.