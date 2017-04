Dupla armada assalta farmácia na Santo Antônio

Dois homens assaltaram uma farmácia na Rua Santo Antônio, Centro, nessa segunda-feira, 17. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os indivíduos, um deles armado com um revólver, anunciaram o assalto e ameaçaram um funcionário do estabelecimento. Os suspeitos levaram um celular que estava no balcão e fugiram em direção a Rua Silva Jardim.

Ainda segundo a PM, a vítima relatou que já tinha observado os indivíduos circulando pela Rua Santo Antônio frenquentemente. No entanto, a PM não encontrou os assaltantes. A vítima foi orientada quanto às demais providências.