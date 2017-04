Médica é detida após confusão em Pronto Atendimento Infantil

O Sindicato dos Médicos de Juiz de Fora e Zona da Mata divulgou em nota a imprensa na noite dessa segunda-feira, 17, que uma médica, cuja idade ainda não foi divulgada, foi agredida no Pronto Atendimento Infantil (PAI), situado na Avenida dos Andradas, na região Central, no início da noite dessa segunda-feira, pela mãe de um paciente.



De acordo com informações da assessoria do Sindicato, a profissional recebeu voz de prisão por parte de policiais militares, após ter se negado a ser conduzida à delegacia, justificando que não poderia deixar a unidade, na qual estaria de plantão. A Polícia Militar (PM) ainda não havia divulgado informações oficiais sobre a ocorrência até o fechamento da edição.



Em nota, o Sindicato contesta, veementemente, a forma como uma médica e sua superior, foram tratadas pela Polícia Militar. O presidente da instituição, Gilson Salomão, destaca que os profissionais estão "extremamente surpresos, indignados e revoltados com a situação da médica, que foi covardemente agredida dentro do seu ambiente de trabalho. E o que é pior, quando a PM foi chamada para intervir, atuou truculentamente e chegou a agredir a médica”.



De acordo com a nota, a instituição vai cobrar respostas do secretário de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), José Armando da Silveira, e do coronel Alexandre Nocelli, comandante da 4ª Região de Polícia Militar.



Os sindicalistas realizaram uma reunião no dia 13 de março com as autoridades de segurança para relatar a insegurança dos profissionais que trabalham no serviço de saúde no município. Na oportunidade, as frequentes agressões a profissionais que atuam na rede pública foram citadas.



“O Sindicato está dando todo apoio à médica e vamos acompanhar os fatos de perto e esta situação não pode voltar a se repetir”, finalizou.