Praça CEU celebra "Dia Nacional do Livro Infantil" com atividades lúdicas e gratuitas

Em comemoração ao 'Dia Nacional do Livro Infantil´, que marca o nascimento de Monteiro Lobato, um dos mais importantes escritores brasileiros, conhecido pelas obras infantis e personagens que marcaram a infância de várias gerações, o Centro de Artes e Esportes Unificados 'Coronel Aldemir Romualdo de Oliveira´ (CEU/Zona Norte) terá programação especial nesta terça-feira, 18, a partir das 14h. Haverá contação de histórias, gincanas e sessão especial do ´Cine CEU´.

De acordo com o coordenador cultural do local, André Noronha, a celebração deste dia, assim como de outras datas comemorativas que estimulam e valorizam a cultura, é de extrema importância para incentivar a imaginação de crianças e adolescentes por meio da leitura e outras atividades. "É preciso que nomes como o de Monteiro Lobato sejam reverenciados pela significância de suas obras para várias gerações. A sala de leitura do CEU tem por objetivo ser um lugar onde a literatura não tem limites de acontecer. Incentivá-la, através de ações como essas, faz parte do nosso trabalho", ressaltou.

Ao todo, são oferecidas 40 vagas para as atividades, que são gratuitas e voltadas para crianças a partir dos seis anos de idade. Para participar é necessário realizar inscrição na sala de leitura, até as 11h do dia do evento. O CEU/Zona Norte está localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 5.899, no bairro Benfica.

Fonte: Assessoria/PJF