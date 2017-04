Populares aguardam por horas sob o sol para tirar documentos na Câmara

Um grande fila se formou nessa segunda-feira, 17, em frente à Câmara Municipal de Juiz de Fora. A equipe do Diário Regional esteve no local, onde por volta das 9h da manhã populares ainda aguardavam do lado de fora para fazer documentos, muitos deles revoltados com a situação.

Uma das pessoas que estava na fila, o aposentado, Walter Santana, de 77 anos, falou sobre o atendimento que classificou como péssimo.

Ele alegou que “não tem conforto nenhum para o atendimento, não respeitam a idade prioritária, que é de 60 anos acima, eu estou com 77. Estou enfrentando a fila desde seis horas da manhã. Onde é que está a prioridade do idoso aqui em Juiz de Fora?”. O aposentado ainda destacou que mulheres com criança de colo e pessoas com deficiência também ficaram aguardando sob o sol, “tinha uma senhora com muleta, também não deram prioridade a eles” concluiu.

O Coordenador do Centro de Atenção ao Cidadão (CAC), Luiz Eugênio Ribeiro Bastos, conversou com o Diário Regional por meio de ligação e disse que a retirada de documentos acontece por meio de um convênio entre a câmara e a Polícia Civil, e que são entregues diariamente 80 senhas, sendo as pessoas atendidas por ordem de chegada. O coordenador ainda ressaltou que quando as pessoas entram na câmara, passam por uma triagem, e que as pessoas com prioridade assegurada por lei são atendidas primeiramente.

Luiz Eugênio ainda disse que a partir de maio mais pessoas serão atendidas, após um curso de capacitação em parceria com a PC.

Atualizada às 12h.