Juiz de Fora Imperadores jogará em Belo Horizonte pela Copa Minas

Como noticiado anteriormente pelo Diário Regional, a equipe de futebol americano Juiz de Fora Imperadores vinha enfrentando um transtorno na primeira vez em que disputa um campeonato a nível estadual. Participando da Copa Minas, o time ainda não possuía um local para comandar a partida agendada para o próximo dia 23, contra o Betim Bulldog's, em um jogo que é válido pela segunda rodada do campeonato.

A equipe chegou a fazer um abaixo-assinado e a lançar uma campanha de nome “Libera o Helenão” a fim de pressionar a Prefeitura de Juiz de Fora a conceder o Estádio Municipal para a realização da partida. Mas não conseguiram alcançar o objetivo.

Segundo novas informações do Presidente dos Imperadores, Laércio Azzalim, a equipe preferiu transferir a organização do evento para a BFA (Brasil Futebol Americano), empresa privada e especializada em eventos esportivos.

O jogo agora já tem um local, será realizado em Belo Horizonte, em nova data, agora no dia 22 de abril (sábado) no Sesc Venda Nova, às 18h30. Azzalim informou que o Juiz de Fora Imperadores ainda são os mandantes da partida, mas lamentou estar “longe de casa e muito mais próximo do reduto do adversário. Infelizmente, ao invés de conseguimos receita para a equipe, teremos alguns gastos grandes de deslocamento.” concluiu.

Segundo a administração da equipe, através da Secretaria de Esportes e Lazer, a PJF negou a liberação do Estádio Municipal Radialista Mario Helênio, alegando que o evento poderia prejudicar os jogos do Tupi e Tupynambás.