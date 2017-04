Bruno Siqueira e Júlio Delgado são citados em esquema da Odebrecht

O Prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira (PMDB), e o Deputado Federal, Júlio Delgado (PSB) estão presentes em planilha apresentada ao Ministério Público pelo ex-executivo da Odebrecht, Benedicto Barbosa da Silva Junior.

A planilha apresenta verbas que teriam sido repassadas a políticos através de caixa dois, entre os anos de 2008 e 2014. Além disso ela também especifica o ano do repasse, o cargo, estado, município, nome, apelido, intermediários, valores transferidos, e propósito da verba dos possíveis envolvidos no esquema.

De acordo com dados do documento, Bruno Siqueira teria recebido dois repasses em momentos diferentes. O primeiro, um valor de R$25 mil, no ano de 2010, sob o apelido de “Sino”, em troca de disposição para apresentar emendas e defesa a projetos de interesse da Companhia (Odebrecht). Naquele ano, Bruno se elegeu Deputado Estadual.

Num segundo momento, no ano de 2012, sob o apelido de “Fino”, teria recebido R$100 mil, em troca de desenvolvimento de projetos de infraestrutura de interesse da empresa (Odebrecht). Naquele ano, Bruno se elegeu, pela primeira vez, prefeito de Juiz de Fora.

Em relação ao Deputado Federal Júlio Delgado, que na planilha é tratado sob o apelido “Zagueiro”, foi identificado um repasse de R$100 mil, em troca de disposição para apresentar emendas e defender projetos no interesse da Odebrecht. Naquele ano, Júlio Delgado foi eleito Deputado Federal.

Ainda segundo informações da planilha, os repasses para ambos políticos teriam sido realizados de forma direta, ou seja, sem nenhum intermediário.

Os depoimentos de Benedicto Barbosa da Silva Junior ocorreram no dia 2 de março deste ano.

Procurada pelo Diário Regional, a assessoria do Prefeito Bruno Siqueira informou por meio de nota que, "tanto nas eleições de 2000, 2004, 2008, 2010, quanto em 2012, quando eram permitidas doações de pessoas físicas e jurídicas, a campanha do então candidato Bruno Siqueira solicitou doações legais a diversas empresas e pessoas físicas. Alguns desses doadores, no entanto, preferiram fazer as doações ao partido, para repasse posterior à campanha eleitoral do candidato. Todas as doações recebidas foram estritamente na forma exigida pela legislação. Cabe ressaltar que Bruno Siqueira não conhece o delator Benedicto e que a Odebrecht não possui nenhuma obra e projeto executado ou em andamento na cidade de Juiz de Fora, nem neste nem no mandato anterior do prefeito. Bruno tem certeza de que não cometeu nenhuma irregularidade ou ilegalidade."

Até o momento, não conseguimos contato com representantes do Deputado Federal Júlio Delgado.

Colaboração: Julia Ramiro