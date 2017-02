Trânsito em ruas centrais será alterado para o desfile da Banda Daki

Para a realização do tradicional desfile da Banda Daki, que acontece no sábado, 25, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) promoverá alterações no tráfego de veículos, mudança de itinerário do transporte coletivo e proibição de estacionamento, para garantir a segurança dos foliões e a fluidez do trânsito na região. A concentração será a partir das 10 horas, no Largo de São Roque (Avenida dos Andradas, em frente à Faculdade Vianna Júnior). Às 12h30, acontece a entrega da chave da cidade ao Rei Momo e à Rainha do Carnaval, decretando o início do desfile, que seguirá pela Avenida dos Andradas, Avenida Barão do Rio Branco (pista central), até a Catedral, na Rua Espírito Santo. A previsão é que as festividades se encerrem às 16 horas.

A partir de 7 horas de sábado, haverá a inversão de mão de direção da Rua Rei Alberto, entre a Avenida Barão do Rio Branco e Rua Santo Antônio. No mesmo horário, haverá proibição de estacionamento nas ruas Jarbas de Lery dos Santos, Roberto de Barros e Avenida Presidente Itamar Franco, entre Avenida Rio Branco e Rua Batista de Oliveira. As ruas Roberto de Barros e Doutor Jarbas de Lery dos Santos ficarão com estacionamento proibido até o término do evento.

Entre 8h30 e 13 horas, as seguintes vias serão interditadas: Avenida dos Andradas, entre as ruas Engenheiro José Carlos Moraes Sarmento e Silva Jardim; Rua Paula Lima, entre Rua Doutor João Pinheiro e Avenida dos Andradas; Rua Santo Antônio, entre Rua Barão de Cataguases e Rua Paula Lima.

Com o início do desfile, outras vias sofrerão interdição: Avenida Barão do Rio Branco (pista central) entre a Rua Barão de Cataguases e Avenida Doutor José Procópio Teixeira; Avenida Barão do Rio Branco (pista lateral no sentido Manoel Honório/Bom Pastor), entre as ruas Barão de Cataguases e Espírito Santo; Avenida Barão do Rio Branco (pista lateral no sentido Bom Pastor/Manoel Honório), entre as ruas Espírito Santo e Barão de Cataguases; Rua Santa Rita, entre a Rua Batista de Oliveira e a Avenida Barão do Rio Branco; ruas Fernando Lobo e Floriano Peixoto, entre a Rua Santo Antônio e a Avenida Getúlio Vargas.

Trafégo nas ruas centrais

A Rua Santo Antônio, entre as ruas Barão de Cataguases e Paula Lima, estará interditada, devendo os veículos que se destinam à zona norte seguir pelas ruas Barão de Cataguases, Doutor João Pinheiro, Engenheiro José Carlos Moraes Sarmento e Avenida dos Andradas.

O tráfego de veículos na Avenida dos Andradas que se destinam à zona sul será desviado na interseção com a Rua Mariano Procópio, em direção à Avenida Barão do Rio Branco (Mergulhão), e os da Avenida dos Andradas serão desviados para a Rua Engenheiro José Carlos Moraes Sarmento, Rua Dr. João Pinheiro.

No momento em que a Banda Daki cruzar a Rua Barão de Cataguases, entre as avenidas dos Andradas e Barão do Rio Branco, o tráfego de veículos sentido Centro/zona norte será desviado para as avenidas Francisco Bernardino e Barão do Rio Branco, Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Avenida Brasil (margem esquerda), Rua Américo Lobo, Ponte Domingos Alves Pereira.

Durante o período de desfile na Avenida Barão do Rio Branco, entre as avenidas dos Andradas e Getúlio Vargas, o controle de trânsito será feito pelos agentes de trânsito e/ou Polícia Militar de forma dinâmica, com interdição e liberação das vias em função da passagem da Banda.

No sentido Manoel Honório/Bom Pastor, o condutor fará o seguinte desvio: Avenida Barão do Rio Branco, Rua Barão de Cataguases. No sentido oposto, os motoristas poderão fazer os seguintes trajetos: Avenida Barão do Rio Branco, Avenida Presidente Itamar Franco; ou seguir pela Avenida Barão do Rio Branco, Rua Espírito Santo.

Serviço de Táxi:

Os táxis do ponto do Parque Halfeld deverão entrar e sair pela Rua Marechal Deodoro, não podendo acessar a Avenida Rio Branco. O ponto situado na Rua Floriano Peixoto ficará liberado, com acesso pela Rua Santo Antônio. O ponto de táxi situado na Catedral Metropolitana será transferido para a Rua Fernando Lobo, com acesso pela Rua Santo Antônio.

A liberação da Avenida Barão do Rio Branco está prevista para as 16 horas, podendo evoluir de acordo com a avaliação do responsável pelo policiamento de trânsito.

Transporte Coletivo:

As modificações no transporte coletivo podem ser visualizadas no anexo abaixo.

Os pontos de ônibus da Avenida Barão do Rio Branco, serão transferidos para as avenidas Getúlio Vargas, Brasil e Presidente Itamar Franco. Os da Avenida dos Andradas,sentido Centro/Bairro para as ruas Barão de Cataguases e João Pinheiro. O oposto para Rua Mariano Procópio.

