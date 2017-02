Passageiros e ônibus da linha Nova Era são assaltados por homens armados

Cinco suspeitos entraram no ônibus da linha 721, do bairro Nova Era, e assaltaram cinco pessoas, e o caixa do coletivo, na noite dessa quinta-feira, 24. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os autores entraram armados no ônibus urbano, um deles apontou arma para o motorista e roubou o relógio da vítima.

As vitimas relataram que os autores gritavam muito e ordenaram que as demais vítimas passassem os pertences. Uma mulher teve uma bolsa roubada, contendo um caderno, uma caneta, um lápis, R$70 e sua carteira de identidade. Um passageiro relatou que teve roubado seu celular. O cobrador do coletivo teve roubado seu celular, e aproximadamente R$ 400 do caixa da empresa de ônibus.

Um dos passageiros foi atingido com uma coronhada no supercílio esquerdo, sofrendo uma pequena lesão.

Os autores teriam fugido sentido Bairro Jóquei 3, zona Norte . A Polícia fez buscas, mas os autores não foram encontrados.