A Prefeitura de Juiz de Fora irá realizar o pagamento dos servidores referente ao mês de Fevereiro nesta sexta-feira, 24. A antecipação do pagamento ocorre devido ao carnaval, que não terão expediente no último dia útil do mês.

Serão contemplados mais de 16 mil servidores das administrações direta e indireta, entre ativos, aposentados e pensionistas.

É importante destacar que as agências bancárias não funcionarão durante o carnaval.