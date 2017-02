Comissão de Segurança da Câmara divulga relatório de inspeção nos presídios de Juiz de Fora

A Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal, representada pelos vereadores Sargento Mello (presidente) e Charlles Evangelista e o presidente da Associação do Sistema Socioeducativo Prisional de Juiz de Fora (ASSPRIJUF), Wanderson Pereira Pires, apresentou nessa quinta-feira, 23, na sede da Câmara, os relatórios das vitorias realizadas nos presídios da cidade, no dia 14 de fevereiro.

A comissão visitou todas as unidades prisionais de Juiz de Fora, começando pela Central Integrada de Escolta do Sistema Prisional (Ciesp), posteriormente o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), a Penitenciária Professor Ariosvaldo de Campos Pires, Penitenciária José Edson Cavalieri (PJEC), o Hospital dos Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa, Casa do Albergado José Alencar Rogêdo (CAJAR) e o Centro Socioeducativo Santa Lucia (CSEST). Durante as visitas, foram constatadas diversas irregularidades, como a deterioração de infraestrutura (cadeiras, armários, vestiários, banheiros), além das péssimas condições de trabalho oferecidas aos agentes penitenciários.

Segundo o vereador Mello, as visitas foram organizadas na iminência da crise no sistema carcerário nacional e a precariedade chama a atenção. “Os equipamentos estão deplorados". O relatório foi elaborado para alertar as autoridades sobre as condições das unidades e será encaminhado a várias instâncias políticas e judiciais, para que as providências sejam tomadas. A comissão pretende que o documento chegue às mãos de deputados regionais, juízes e secretário de segurança.

Relatório de 32 páginas foi encaminhado às autoridades competentes. Foto: Dalvan Nilo

O vereador também apontou a responsabilidade do Governo de Minas Gerais no sucateamento das condições de trabalho dos servidores. “Existe um abandono no acompanhamento psicológico, falta área de treinamento. Se existe segurança, é por causa do material humano, são profissionais de primeira linha. Algumas vezes eles gastam dinheiro do próprio bolso para manter alguma segurança nas unidades”, denunciou.

O Vereador Charlles Evangelista também comentou sobre a falta de investimento do estado e chamou atenção para a proporção que ela poderá chegar. “O sistema está uma bomba relógio. Se não for tomada uma atitude, uma hora essa bomba explodirá”.

Além da precariedade nas condições de trabalho para os agentes, os animais do canil também não recebem assistência. “O canil está desleixado, o estado sequer fornece atendimento veterinário para os cães, quando algum cão tem problema, o tratamento é feito por parcerias, e muita das vezes, o agente é quem arca com as despesas”, apontou Charlles.

Para o presidente da ASSPRIJUF, a divulgação do documento é um pedido de ajuda. “Os agentes não tinham voz, procuramos a comissão para nos ajudar, esse é o nosso grito de socorro.”

A comissão informou que o relatório, que contém 32 páginas, foi encaminhado às autoridades competentes. Os vereadores e funcionários das unidades esperam que, com o apelo, surjam novos investimentos, sensibilidade das autoridades e, que o estado olhe para as condições dos agentes.