Cerca de 40 mil pessoas passarão pela rodoviária de JF durante o Carnaval

Por conta do recesso de Carnaval, que acontece entre os dias 24 de fevereiro a 1º de março, a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), empresa que administra o Terminal Rodoviário Miguel Mansur, espera que 40 mil pessoas passem pelo local nos próximos dias. A procura por passagens nos últimos dias, de acordo com a administração, também se intensificou.

A região dos lagos, no Rio de Janeiro e o litoral Capixaba são os preferidos pelos juiz-foranos. De acordo com o gerente da Sinart, Arthur Rodrigues, mesmo com a crise na segurança do Espíto Santo há algumas semanas, o número de pessoas que procura pelo destino é considerável. “Os carros que viajam para o estado passam por várias localidades, por isso, a compra de passagens continua dentro da expectativa comum para o período”.

A disponibilidade de ônibus também aumentou, tanto para o Rio de Janeiro, capital, quanto para região dos lagos. Conforme Rodrigues, 88 carros extras serão disponibilizados até este sábado. "De acordo com a disponibilidade de carros da empresa e a demanda, esses números podem aumentar”, ressaltou o gerente.

Rodrigues também destaca que algumas orientações devem ser seguidas para que tudo ocorra bem no momento de embarque.“Crianças maiores de 12 anos e adultos devem ter em mãos documento com foto na hora do embarque e na compra. Caso seja menor de 12 anos, o passageiro deve estar acompanhado do responsável, com a certidão de nascimento em mãos"

O gerente também dá orientações de segurança aos passageiros. "É importante que quem for viajar faça uma identificação em sua bagagem, tanto para facilitar na hora da procura como, também, em caso de perda. Dar sempre preferência ao embarque no terminal rodoviário, ele esta pronto para resolver qualquer problema e é muito mais seguro”.

Apesar da intensa procura durante toda a semana, ainda há passagens disponíveis para quem não comprou. É importante que os interessados garantam os bilhetes de ida e de volta, para que não ocorra nenhum problema, ou imprevisto com horários.

Em caso de dúvida, o passageiro deve entrar em contato com a Sinart, pelo telefone de atendimento 24 horas (32) 3214-5553 ou pelo site https://rodoviariaonline.com.br/rodoviaria/juiz-de-fora/

