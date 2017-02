Meteorologia prevê chuvas para os dias de Carnaval

Os foliões que pretendem viajar neste final de semana para as cidades do sudeste de Minas Gerais devem se atentar à previsão do tempo.

Mineiros estavam acostumados com as altas temperaturas dessa época estranharão a baixa devido às chuvas que ocorrerão e tempo nublado.

De acordo com o metereologista, Cleber Souza, do 5º Distrito de Meteorologia (Inmet), uma frente fria vinda da região sul do país, chegará à Zona da Mata mineira a partir deste sábado, 25, e a previsão é de que ela se estenda até a quarta-feira de cinzas, 1º de março.

“O tempo ficará nublado e com várias nuvens, a temperatura cairá de 29º graus para 25º. Infelizmente a chuva poderá incomodar um pouco os foliões”, comentou o especialista.

A dica é sair de casa com um guarda-chuva para não correr o risco de se molhar e estragar a folia.

