Campanhas orientam sobre Carnaval sem assédio e mais consciência no trânsito

Pensando em prevenir e minimizar as consequências negativas da folia nos dias de Carnaval, órgãos de defesa e autoridades municipais e estaduais estão envolvidas em campanhas e operações especiais que pretendem coibir crimes e acidentes na região. As Polícias Militar Rodoviária e Federal reforçam o efetivo e a fiscalização nas estradas, enquanto o Corpo de Bombeiros se prepara para um possível aumento no número de atendimentos.

Também com o intuito de preservar a vida do juiz-forano nos próximos dias, os agentes de trânsito da Settra, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), realizam uma blitz educativa nessa sexta-feira, 24, na MG 353. Na tarde dessa quinta-feira, 23, a Settra também realizou a “Operação de Trânsito no Carnaval”, na rodoviária e no Parque Halfeld. Além da ação de panfletagem foram dadas diversas orientações para os motoristas que vão dirigir durante o período da folia.

As irregularidades não se intensificam nessa época somente no trânsito, mas também na conduta de muitos cidadãos. A violência contra a mulher, um assunto em pauta em vários momentos do ano, tende aumentar no carnaval. Pensando nisso, a Polícia Civil desenvolveu a campanha Carnaval sem assédio. O objetivo é conscientizar a população sobre o que é considerado assédio e divulgar o atendimento prestado pela delegacia especializada.

“Qualquer ação que viole a liberdade individual é considerada assédio e precisa sofrer as medidas cabíveis para esse tipo de invasão. Beijos à força, puxões de cabelo, passadas de mão e outras investidas sem consentimento são assédio, não paquera”, comentou a delegada Sheila Oliveira em sua página no Facebook.

De acordo com último balanço de 2015 da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) registrou 634.862 atendimentos. Foram em média 63.486 mensais e 2.116 diários. Essa quantidade foi 56,17% superior ao número de atendimentos realizados no mesmo período de 2014 (406.515).

Mulheres vítimas de agressão, seja ela física, verbal ou psicológica, podem buscar apoio na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), localizada na Rua Uruguaiana, nº 94 - 2º Andar, no bairro Jardim Glória.

ORIENTAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR

PARA SUA CASA:

•Trancar portas, janelas e portões.

•Solicitar ao vizinho que recolha correspondências e acione a PM quando ele observar pessoas suspeitas.

•Não deixar visíveis ferramentas, escadas e outros objetos que possam facilitar a entrada ou saída de pessoas.

•Montar uma rede de vigilância com seus vizinhos.

PARA O SEU VEÍCULO:

•Estacionar em locais iluminados e movimentados.

•Manter os vidros fechados, portas travadas e alarme acionado.

•Não dar carona a desconhecidos.

•Não deixar objetos à vista.

DICAS GERAIS:

•Evitar brigas e confusões.

•Evitar carregar altas somas de dinheiro e jóias.

•Jamais reagir a um assalto. Procure memorizar os traços, sinais particulares e roupas dos infratores para repassar as informações para a Polícia Militar.