Moto roubada no Mariano Procópio é recuperada pela PM

Um homem de 29 anos teve a moto roubada na madrugada dessa quinta-feira, 23, no bairro Mariano Procópio, região central. Em contato com a equipe do Diário Regional, a vítima relatou que os suspeitos estavam armados. "Eles colocaram uma arma em minha cabeça e levaram a moto. Eu estava perto de casa", relatou o homem, que é professor.

A vítima explicou à Polícia Militar que dois homens chegaram em uma moto no momento em que ele estava em um bar e que um deles, descendo do veículo e apontando a arma, exigiu que lhes entregasse as chaves, que estavam em seu pescoço.



Por volta das 10h30 dessa quinta-feira, a PM localizou o veículo roubado e arma utilizada no crime, na casa de um dos suspeitos. Os militares receberam a denúncia de que a moto estaria no quintal de uma residência no Progresso. Verificando a placa, constataram que seria a mesma que havia sido roubada.



No endereço denunciado, a PM foi recebida pela avó do suspeito, um adolescente de 16 anos, que já é conhecido no meio policial pela prática de crimes. Segundo a senhora, o neto chegou com a motocicleta em casa e a estacionou no quintal. Em busca pelo adolescente, a PM se deslocou até a casa dele. Ao perceber a chegada dos militares, o jovem tentou fugir pelos fundos da residência, se desfazendo de alguns objetos, entre eles, a arma usada no crime.

O adolescente foi encaminhado à delegacia de plantão, em Santa Terezinha, para prestar esclarecimentos. A arma foi apreendida.