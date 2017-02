Homem é preso em flagrante por perseguir ex-companheira

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) realizou nessa quarta-feira, 22, a prisão em flagrante de um homem de 32 anos, no bairro Sagrado Coração de Jesus, zona Sul, acusado de perseguir sua ex-companheira com mesma idade.

A vítima declarou ter morado com o investigado durante um ano e meio. Neste período, ela registrou boletins de ocorrência pro agressão, ameaças e pedido de medida protetiva para garantir a sua integridade física e moral.

De acordo com a Delegada Titular da Delegacia da Mulher, Sheila Oliveira, a vítima era perseguida pelo ex-companheiro de forma recorrente. O homem fazia visitas a residência e ao trabalho da vítima, descumprindo a medida que fixava uma distância mínima entre o autor e a ex-companheira. Devido às ameaças realizadas no ambiente de trabalho, a vítima perdeu o emprego.

Ainda segundo a delegada, o autor ameaçava a jovem, o irmão e o filho da vítima, além de praticar violência psicológica.

A Delegada Sheila enfatizou a importância das mulheres buscarem a delegacia da mulher. “Nós, delegados, os investigadores, temos acesso a todo histórico de violência doméstica. Podemos avaliar, por exemplo, se seria o caso de uma prisão em flagrante sem o arbitramento de fiança. Porque se já existe uma medida protetiva decretada em favor da vítima, não cabe fiança",explicou.

A Delegacia da Mulher é localizada na Rua Uruguaiana, 94, no Jardim Glória, e funciona das 9h às 18h.