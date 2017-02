Uma idosa de 65 anos caiu em um golpe, tendo R$9 mil roubados na Avenida Rio Branco, centro, na tarde dessa quarta-feira, 22. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi abordada por duas mulheres, que induziram a senhora a sacar o valor com a promessa de bilhete premiado, além do dinheiro, as suspeitas de estelionato levaram o celular da vítima. A senhora compareceu à delegacia para o registro e as demais providencias, as suspeitas fugiram e não foram encontradas.