Tráfico em Juiz de Fora movimenta R$3 milhões só em janeiro

O resultado da "Operação Tiphon", deflagrada pela Polícia Federal na terça-feira, 21, que resultou na prisão de 31 pessoas e na apreensão de uma tonelada de cocaína, chamou a atenção para a importância de Juiz de Fora na rota do tráfico.

A cidade fica em um ponto estratégico, que liga Minas Gerais a estados como o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, o que, de acordo com o titular da Delegacia

Especializada Antidrogas da Polícia Civil, Rafael Gomes, facilita para que Juiz de Fora seja utilizada como ponto de passagem e distribuição da droga. "A cidade acaba sendo uma rota para o tráfico", comentou, ressaltando que, por esse motivo, o trabalho das Polícias Federal e Rodoviária Federal são de grande importância para o auxílio no combate ao tráfico dentro de Juiz de Fora

O combate na cidade, de acordo com o delegado, é orientado pela Delegada Regional Patrícia Ribeiro e o delegado geral, Carlos Roberto Silveira. "A Delegacia Antidrogas tem recebido orientações para que as ações sejam desempenhadas de forma enérgica, afinal, sabemos que o tráfico acaba gerando outros crimes.

Combatendo-o, estamos contribuindo também, para a diminuição de outros índices", destacou Gomes.

A PC tem trabalhado com o mapeamento dos pontos de droga em todas as regiões de Juiz de Fora. Segundo Gomes, na cidade, todos os bairros têm locais referenciados pela venda de entorpecentes. "A Antidrogas tem elaborado planos de ação para toda a cidade e vem atuando em todas as regiões", enfatizou o delegado, que frisou, também, que a delegacia tem atuado tanto nas investigações de grandes traficantes como das chamadas "bocas de fumo", que movimentam quantias menores.

Conforme o delegado, somente no mês de janeiro, em Juiz de Fora, foram movimentados R$ 3 milhões com o tráfico. "Fizemos grandes apreensões, inclusive, a maior apreensão de drogas sintéticas da história da cidade. Por esse valor, estimado apenas para o mês de janeiro, percebemos que o tráfico movimenta cifras milionárias na cidade", comentou.

As Polícias Civil e Federal têm trabalhado juntas para o combate ao trafico na região. “É importante que a PC e PF se ajudem para que a população possa se sentir mais segura ao sair nas ruas, afinal, com o tráfico surgem também os assaltos”.

Gomes ressalta que é de suma importância que a população auxilie as equipes no combate ao crime. “As denúncias são de suma importância para que as investigações se iniciem. A sociedade pode colaborar ligando através do número 181. A denúncia é gratuita”.

"OPERAÇÃO TIPHON"

A Polícia Federal, com o auxílio da Polícia Militar e da Polícia Civil de Minas Gerais, deflagrou na terça-feira, 21, em Juiz de Fora, a "Operação Tiphon", que desarticula associações criminosas voltadas para o trafico internacional de cocaína.

Os criminosos agiam no Espírito Santo, Rio de Janeiro e nas cidades de Barbacena, São João Nepomuceno, Rio Novo, Piraúba, Guarani e Guiricema. Por mês, o grupo movimentava uma tonelada de cocaína avaliada em R$6 milhões.

Ao todo, 200 policiais federais cumpriram 31 mandados de prisão preventiva e 42 de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As investigações duraram cerca de oito meses com o intenso trabalho da PF e PC nas cidades.

Foto: Jéssica Pereira