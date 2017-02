Motoristas e cobradores param ônibus em protesto por ajuste de salários

Atualizada às 17h33 de 22/02/2017

Em manifestação, motoristas e cobradores de Juiz de Fora param o trânsito de ônibus na Avenida Rio Branco, no Centro, na tarde dessa quarta-feira, 22. De acordo com informações confirmadas pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário (Sinttro), Vagner Corrêa, os trabalhadores realizam uma passeata que passou, também, pela Avenida Getúlio Vargas. A paralisação dos veículos já passa do cruzamento da Rio Branco com a Rua Halfeld, onde já é possível perceber que os pontos começam a ficar cheios.

A categoria se reuniu em assembleia geral no início da tarde dessa quarta-feira para debater sobre a Campanha Salarial, realizada pelo Sinttro para pressionar o aumento dos salários. Segundo o Sindicato, a data base para reajuste é fevereiro e, até agora, não houve mudança nos ganhos para os trabalhadores.

O trânsito nas principais Avenidas da cidade se complica com a paralisação dos ônibus. Avenida Rio Branco, Avenida dos Andradas, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Brasil e Avenida Itamar Franco registram engarrafamento