Polícia Civil lança projeto para atender idosos em situação de conflitos

A Polícia Civil em Juiz de Fora inaugurou o projeto "Conversa na Melhor Idade", parte do Núcleo de Atendimento ao Idoso, na manhã dessa quarta-feira, 22. A ação será desenvolvida por um grupo de sete mediadores capacitados em uma sala preparada especificamente para o atendimento. O projeto é fruto de um trabalho em conjunto da Polícia Civil de Minas Gerais e do deputado estadual Isauro Calais e consiste na realização de sessões de conversas, que serão utilizadas nos casos de conflitos interpessoais relatados pelos idosos que ainda não se configuram crime.

A proposta é que os profissionais possam oferecer uma espécie de mediação para a solução dos problemas que, além de resolver os casos de forma pacifica, auxiliará ajudando a não sobrecarregar a justiça, evitando a abertura de novas ações.

O titular da Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso, delegado Sérgio Luís Lamas, destacou a vulnerabilidade do idoso como um dos motivos para a criação do projeto. “Juiz de Fora é a terceira maior cidade em número de idosos do Brasil, a nossa população está envelhecendo, os conflitos têm aumentado muito e a criação dessa sala possibilita um maior atendimento para essa população que precisa de um olhar diferenciado em razão da sua condição de vulnerabilidade”.

O Deputado Estadual Isauro Calais destacou que a criação da "Conversa na Melhor Idade" foi sugerida para que se fortalecesse e aprimorasse o atendimento. "Hoje a Polícia Civil está dando a demonstração que quer estar perto do cidadão, isso é muito importante. A sala de conversa foi pensada para a conciliação e para facilitar o atendimento”.

Também estiveram presentes na inauguração André de Knop, Conselheiro Estadual da OAB; João Batista, Presidente da Amac; Capitão João Guilherme, representando o 3° Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar; Dr. Paulo Roberto Velloso, da Defensoria Pública de Minas Gerais; José Wilson Macedo, presidente da Somar Brasil; Abraão Ribeiro, Secretário de Desenvolvimento Social e major Márcio, que representou o Comandante da 4ª Região Integrada de Segurança Pública (4ª Risp), Coronel Alexandre Nocelli.

O Núcleo de Atendimento ao Idoso de Juiz de Fora é a segunda unidade da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais destinada exclusivamente ao atendimento à terceira idade. A primeira está localizada em Belo Horizonte. O atendimento é disponibilizado de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h.