UFJF decide demitir professor que assediou aluna na faculdade de odontologia

O Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora (Consu UFJF), decidiu nesta segunda-feira, 21, por meio de processo administrativo disciplinar, demitir o professor acusado de assédio sexual a uma aluna. O docente da faculdade de odontologia havia entrado com recurso no dia 18 de Janeiro, tendo esse sendo rejeitado pelo Consu.

O CASO



O docente de 61 anos foi denunciado em 23 de junho pela estudante que acionou a Polícia Militar (PM) e relatou que o professor a tinha trancado em uma sala vazia e gritado com ela, por tê-lo chamado apenas pelo primeiro nome. Conforme os relatos da jovem, o professor já havia assediado ela e mais alunas em outras ocasiões.

Após a denúncia, o professor se afastou da instituição por dois meses, alegando problemas de saúde e, em agosto de 2016, a UFJF iniciou o Processo Administrativo Disciplinar para apurar o caso.

DIRETÓRIO CENTRAL ESTUDANTIL



Por Meio de uma nota postada no Facebook, o Diretório Central Estudantil (DCE), informou que acompanhou a vítima e todas as etapas do processo, inclusive promovendo o abaixo-assinado que culminou no afastamento do professor.

O DCE ainda afirmou que, “A decisão de hoje tomada pelo conselho é histórica e representa um marco importante na instituição com relação a intolerância à opressões de qualquer natureza e também um marco na relação entre docentes e discentes”.

Além do processo administrativo, outra investigação da denúncia está em andamento na Polícia Civil.