Operação Pré-Carnaval previne acidentes nas rodovias estaduais

Com o intuito de minimizar os acidentes nas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária iniciou nessa terça-feira, 21, a “Operação Pré-Carnaval”, que pretende orientar e alertar os condutores sobre os perigos do excesso de velocidade, o uso do farol baixo e do cinto de segurança. A operação abrange os 86 municípios de Minas Gerais

Tenente Jader Augusto de Oliveira Silva, comandante do pelotão de transito rodoviário da PMR destaca que a ação conta com todo reforço do efetivo, incluindo os servidores dos setores administrativo e de meio ambiente. No período, eles também utilizam equipamentos como radar móvel, leitor de placas e o etimolômetro. “Até agora, 100 condutores foram autuados por estarem em situação irregular”, informou. Ainda não há informações sobre acidentes em nenhuma das rodovias fiscalizadas.

A "Operação Pré-Carnaval" segue até a quinta-feira, 23. A partir de sexta-feira, 24, os militares continuam a atuação reforçada com a implementação da "Operação Carnaval", que vai até 1º de março, quarta-feira de cinzas.