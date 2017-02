Três corpos vítimas de homicídio são encontrados em clube no Náutico

Três corpos foram encontrados em um clube, localizado no bairro Náutico, zona Norte, nesse domingo, 19. Segundo informações da Polícia Militar (PM), as vítimas foram um jovem de 21 anos, encontrado com seis perfurações; um jovem de 22 anos, ferido na perna direita, e uma terceira vítima, de 30 anos, com ferimentos no abdômen.



A perícia compareceu ao local e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre a motivação do crime. A PM fez buscas, mas os suspeitos não foram encontrados.