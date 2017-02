Homem é morto a tiros no Linhares

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros dentro de uma borracharia na manhã dessa segunda-feira, 20, no bairro Linhares, Zona Leste. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os proprietários da oficina relataram que a vítima entrou de motocicleta dentro do estabelecimento, quando apareceram quatro homens montados em duas motos. Ainda segundo o registro da PM, os suspeitos fizeram disparos de arma de fogo em via pública antes de entrarem na borracharia.

A perícia médica foi ao local e constatou sete perfurações de uma pistola calibre 9 milímetros no corpo da vítima, que foi levada para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia fez buscas e por meio de uma câmera de segurança conseguiu identificar os suspeitos, que ainda não foram encontrados.

A vítima possui diversas passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo, entre outras.