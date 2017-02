Real Grandeza leva Carnaval de 2017 com dez em todos os quesitos

Com gritos de “A campeã voltou”, os membros da Escola de Samba Real Grandeza saudaram o título do Carnaval de 2017 conquistado pela agremiação na tarde dessa segunda-feira, 20. Levando as cores e a alegria do “Circo” para a nova Passarela do Samba, instalada no Parque de Exposições.



O presidente da Real Grandeza, Luiz Carlos Masson, disse que a vitória vem coroar todo o esforço feito em um ano, no qual muitas adversidades, como a quadra da Escola fechada, foram enfrentadas. “Escolhemos um enredo que é a cara da Real, leve, colorido, muito bonito. Só temos a agradecer. Quando completamos 50 anos dos desfiles em Juiz de Fora, não tivemos Carnaval. Tenho certeza que nos próximos 50 anos, a meninada que vem nas baterias mirins façam com que o Carnaval da cidade volte a ser o grande pólo, como foi durante os anos 70”, exclamou emocionado.

Homenageando os 50 anos de Passarela do Samba e de Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf), a Escola Mirim Mocidade do Amanhã foi campeã com 78 integrantes dos bairros Dom Bosco, Mundo Novo, Santa Cecília e Teixeiras. “É muita emoção e um orgulho muito grande e uma satisfação maior ainda, com o sucesso da Escola Mirim. Esse trabalho começou na Mocidade Adulta, e agora abrimos vagas para todas as crianças que tenham interesse em desfilar”, exclamou a presidente da agremiação Sandra Maria Firmino, conhecida por ’Madonna’.



A disputa mais acirrada foi no Grupo B, no qual a Campeã Unidos das Vilas do Retiro e a Vice-Campeã, Rivais da Primavera, terminaram a apuração com a mesma nota, 99,2, mas o segundo quesito de desempate, a evolução, deu ao Retiro o título do Grupo B. Ambas as escolas sobem para o Grupo A, em 2018. “Foi uma surpresa para nós. Passamos por muitos problemas nesse ano e a nossa luta era colocar a escola na Avenida e colocá-la bem. O título é uma consequência do trabalho que fizemos. Tudo muito novo na Escola, diretoria, mestre de bateria, todos criando confiança e no final deu tudo certo”, encerrou a presidente da Unidos das Vilas do Retiro, Cristina Fortunato.



A festa das agremiações campeãs foi animada pela bateria da Liesjuf e com a cantora Sandra Portela, na Praça Antônio Carlos. Durante a apuração, a Liesjuf anunciou que o palco de shows no local receberá oficialmente o nome do compositor, cantor e instrumentista Armando Toschi, “Ministrinho”,o que acontece na próxima quinta-feira, 23. As Escolas Acadêmicos do Manoel Honório, e Mocidade Independente do Progresso serão rebaixadas para o grupo C e devem sofrer uma punição pecuniária por não participarem dos desfiles. Unidos do Ladeira e Juventude Imperial descem do Grupo A para o Grupo B pelo mesmo motivo. Nenhuma agremiação que participou dos desfiles foi rebaixada.

“O CARNAVAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ESTÁ APROVADO”



Para o presidente da Liesjuf, Marcos Tadeu Batista o Parque de Exposições passou no teste. “As nove Escolas participantes aprovaram o novo modelo, e o público também adorou. Tivemos uma praça de alimentação e uma concentração organizada. Se fosse na Avenida Brasil, os carros estariam nas ruas, mas agora, estão guardados. Tudo isso foi possível, por meio do esforços dos presidentes, e das escolas que usaram a criatividade, a reciclagem e não deixaram o nível cair. Esse foi o Carnaval da integração, as Escolas se abraçaram, emprestaram material umas para as outras. Todos se ajudaram”, avaliou.



Corroborando a aprovação, o superintendente da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Rômulo Veiga, disse que o novo espaço trouxe maior segurança, organização, tanto para o público, quanto para as Escolas, e adiantou que o local será utilizado também em 2018.



“O folião também pôde encontrar uma estrutura auxiliar, como a praça de alimentação, a praça de eventos, que não só ofertou mais conforto, como também criou um ambiente para que os integrantes de diversas escolas pudessem interagir, o que não acontecia na Avenida Brasil, onde as pessoas desfilavam e iam embora para casa”, comentou.

Estão previstos, de acordo com Veiga, ajustes a partir de abril, quando as reuniões para a organização do Carnaval 2018 devem começar. Os problemas que surgiram, conforme elencou o superintendente, não chegaram a atrapalhar o andamento do mesmo. Aproximadamente 11.500 pessoas passaram pela estrutura nos três dias. Ele afirmou que embora algumas pessoas ligadas ao Carnaval prefiram manter a data da festa de acordo com o calendário, a antecipação da folia tem sido avaliada de forma positiva.



“Dessincronizar a data do evento tem benefícios. As cidades que são exitosas no Carnaval, seja ele de desfile ou de rua, como Vitória e Campos, por exemplo, criam uma nova data para ele. Não só por causa da atração de público, com a evasão dos munícipes, que é relativamente pequena, mas pela possibilidade de montar um programa de eventos mais qualificado. Por exemplo, é muito mais fácil atrair a Velha Guarda da Mangueira fora de época do Carnaval oficial, do que no momento da festa. Nesse sentido, estar dessincronizado é uma vantagem, não só pelo cardápio de eventos que oferecemos, mas também pela estrutura”, encerrou.