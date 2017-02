Taxistas adotam aplicativo para “vencer” Uber em Juiz de Fora

O aplicativo Uber chegou a Juiz de Fora em novembro do ano passado e caiu no gosto dos usuários, que aderiram ao serviço por considerá-lo mais acessível e atrativo. A grande demanda por um transporte de baixo custo e a crise que o país atravessa, fizeram com que os utilizadores de táxis, migrassem para a plataforma online que oferece deslocamentos mais baratos. A chegada da marca no mercado de transporte da cidade vem causando polêmica entre os taxistas, que o classificam como transporte clandestino, assim como os órgãos públicos da cidade.

Como forma de padronizar e melhorar o serviço, taxistas de toda a cidade estão se associando desde o dia 10 de fevereiro, ao aplicativo “Táxi 10”, que oferece 30% de desconto nas corridas solicitadas através do celular. O novo serviço ainda permite o pagamento com cartões de crédito e débito de todas as bandeiras, além de garantir mais conforto para o cliente. Entre os critérios para prestar o serviço pelo aplicativo, está a higiene do veículo e o uso de ar condicionado.

O secretário de Transporte e Trânsito (Settra) de Juiz de Fora, Rodrigo Tortoriello, comentou sobre as mudanças e os benefícios para os passageiros. “O serviço de táxi era mal visto pelos usuários na nossa cidade. Essa mudança melhora a imagem, o comportamento e permite que o taxista atraia mais viagens, garantindo conforto e boa qualidade no serviço prestado”. Ele ainda ressalta o apoio da Settra para os taxistas. “Apoiamos a iniciativa e estamos abertos para orientar e dar todo o suporte”.

Tortoriello também explicou que o uso do uniforme social e a oferta de descontos são iniciativas dos taxistas. “O uniforme já regulamentado pela Prefeitura, além de tornar o taxista mais profissional, não suja com tanta facilidade. Eles [taxistas] estão se habituando a utilizá-lo. Já o desconto é um complemento para os tempos de crise. A tarifa calculada é a máxima e ninguém pode cobrar a mais. O proprietário do táxi tem a liberdade para conceder o desconto”, concluiu.

Para o Presidente do Sindicato dos Taxistas de Juiz de Fora e Região, Aparecido Fagundes, o aplicativo é uma boa iniciativa, no entanto, o lucro obtido não é tão favorável. “O aplicativo vai ser uma boa para os taxistas. O sindicato apoia a iniciativa, pensando na organização e nas melhorias, porém, não vê com bons olhos esse desconto. O passageiro já paga o valor justo na tarifa atual. O taxista tem várias despesas com manutenção do veiculo, o desconto é o lucro que o motorista teria", comentou.

O presidente acredita que haverá aumento no número de motoristas adeptos ao aplicativo. “No momento, menos de 20% da frota utiliza o aplicativo. Alguns estão resistentes à ideia porque acreditam que essa política de desconto significa prejuízo. Mas, acreditamos que, em longo prazo, haverá aumento”, concluiu ele.

O aplicativo está disponível gratuitamente para smartphones Android e iOS.