Entre os dias 24 de fevereiro, sexta-feira que antecipa o Carnaval, e 6 de março, segunda-feira após o Carnaval, a emissão de carteira de identidade e o Serviço de Defesa do Consumidor (Sedecon) não serão oferecidos pela Câmara Municipal. A paralisação é necessária devido às obras de reforço do piso do Plenário da Casa Legislativa. Esta é a primeira vez que ele está sendo reforçado. As atividades serão retomadas normalmente no dia 7 de março.

Fonte: Assessoria