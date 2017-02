Duas crianças são encontradas debaixo de veículo na Zona Sul

Uma menina de oito anos e um menino de seis anos foram encontrados debaixo de um veículo na Rua Marciano Pinto, no bairro Sagrado Coração de Jesus, zona Sul, na manhã desse domingo, 19. De acordo com o homem que encontrou as crianças, elas estavam sujas e com frio. Ele tentou localizar os pais dos irmãos, mas não conseguiu localizá-los. O homem descobriu que o pai dos meninos estaria internado em uma clínica de reabilitação, e que a mãe delas teria problemas psiquiátricos. O Conselho Tutelar foi acionado e esteve presente. A guarda provisória dos irmãos está com o Conselho, até que algum parente possa ser localizado.